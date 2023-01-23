『ブラックシャンブレー ジャケット 黒シャン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 23時 51分に出品され03月15日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドイツ製のブラックシャンブレージャケットです。



薄手のパリッとした生地感です。目立った傷や汚れのない美品です。



肩幅 44cm

身幅 50cm

着丈 73cm

袖丈 61cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブラックシャンブレー ジャケット 黒シャン