『【令和6年新米 20kg】宮城県産ササニシキ＆ひとめぼれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 26分に出品され04月09日 06時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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