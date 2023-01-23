『【令和6年新米 20kg】宮城県産ササニシキ＆ひとめぼれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 26分に出品され04月09日 06時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
【送料無料】 令和6年産 新米『ひとめぼれ』20Kg
¥ 9594
【令和6年産 新米】宮城県産ひとめぼれ 玄米20kg 送料無料
¥ 8736
つや姫 山形県産 10kg（10キロ×1） 令和5年産 2024年8月精米
¥ 7410
キヌヒカリ 令和6年収穫 精米済み 淡路島産 20kg 送料無料
¥ 8579
clair de lune様専用ページ
¥ 10075
ゆーか様専用大前さん新米星空舞玄米20kgを精米します
¥ 7800
fumiko (^_^)様専用
¥ 10374
新潟県産 令和6年 新米コシヒカリ10㎏１袋,5kg１袋 同梱発送
¥ 7550
南魚沼産 コシヒカリ 6年産 くず米 精米
¥ 9984
ししこ様専用ヒノヒカリ30kg⑦
¥ 9750
【新米30kg】福井県産コシヒカリ
¥ 9750
雪だるま様 玄米20Kg 11月
¥ 7410
新米 滋賀県産 近江米コシヒカリ30キロ
¥ 11700
千葉県柏産 新米コシヒカリ 30kg 令和６年産玄米です
¥ 9159
新米 山形県庄内産 はえぬき 玄米20kg Ｇセレクション
¥ 8541
✨新米✨つや姫✨令和6年産✨特別栽培米✨山形県庄内産✨
¥ 9906
令和6年度 新米 宮城県産 ひとめぼれ 30kg ★送料手数料込み★
¥ 9880
新米！オリジナルブレンド米20キロ70
¥ 8791
落札価格7644円
172 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！