『BURBERRY THE SANDRINGHAM トレンチコート メガチェック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 07時 03分に出品され03月03日 07時 03分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY London England



THE SANDRINGHAM LONG



バーバリー ロンドン イングランド

サンドリンガム ノバチェック



黒 L 現行 ロング



○サイズ

サイズ 48（L相当）

肩幅 45cm

身幅 55cm

袖丈 63cm

着丈 95cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

特に目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだ長くお使いいただけます。



○カラー

ブラック 黒



○素材

コットン 100％ 綿 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

THE

SANDRINGHAM

トレンチコート メガチェック