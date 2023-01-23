『作家もの 丹後ちりめん 南天地紋 モノトーン 付け下げ 着物 112a p【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 51分に出品され03月22日 05時 51分に終了予定です。即決価格は20,950円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



丹後ちりめん、南天地紋にモノトーンの付け下げです。



たたき染めのようなモノトーンのお色味に細やかな南天地紋が美しい一着です。



■サイズ(cm)



・身丈 160

・裄 63

・袖丈 48

・袖巾 33

・前巾 24

・後巾 30

・前内あげ 6

・後内あげ 10

・裄余り 10



※適正身長は身丈の±5cmです。

※身丈は肩からの計測です。



■状態

汚れや傷みの見当たらない美品です

作家落款有り



■素材

正絹





商品番号 112a #tmg24111021

112a tmg24111021



自宅保管品です。

サイズに関して、多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

シワに関しては画像をご確認下さい。

リユース品の為、完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。





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#TSUMUGIの着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

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