『作家もの 丹後ちりめん 南天地紋 モノトーン 付け下げ 着物 112a p【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 51分に出品され03月22日 05時 51分に終了予定です。即決価格は20,950円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
正絹単衣訪問着 手描き 枝花文 金彩⑧ ( 留袖、紬、袋帯なども出品)
¥ 10777
新品 浴衣 セット 浴衣セット ゆかた 大人 レディース Y4-58 ローズ
¥ 10904
sugar アンティークフラワーピンク浴衣
¥ 10139
帯304 ●日本画家 上村淳之 高級 正絹 落款 塩瀬 名古屋仕立て 名古屋帯
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お仕立て上がり袋帯 となみ帯 絹100％
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正絹 仕立て上 名古屋帯 切嵌 ２０－１７９１
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浴衣5点セット 和歌山染工日本染め（ゆかた・しわへこ帯・下駄・着付け本・腰ひも）
¥ 10764
豪華な刺繍と手絞りの艶ある高級綸子織お振袖セット やまと誂製
¥ 27048
着物
¥ 14430
振袖 仮絵羽 京友禅 金通し 金駒刺繍 正絹 未仕立て品 八掛付 18ー11
¥ 12400
おにゃむ様 東レシルック 洗える着物 反物
¥ 8580
新品 人間国宝上野家 二代目上野為二 落款 着物 正絹 仕付糸付 小紋 4531
¥ 37928
有松鳴海絞り 華紋 菊花 ネイビー系 着物 043w d
¥ 16450
袋帯 羽模様 リーフ模様 金糸 銀糸 着物
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付け下げ 正絹 紋無し 扇に花 金箔 スーパーガード加工 広衿着物 U-127
¥ 12545
本金平箔全通袋带 洛中洛外祇園図
¥ 11700
c-970 半幅帯
¥ 14800
落札価格20950円
950 入札履歴
終了
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