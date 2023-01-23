『【美品】Logicool MX KEYS mini for mac KX700【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 22時 30分に出品され03月19日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logicool MX KEYS MINI for Mac KX700MPG



テンキーレスなのでマウスとの距離が近くなりオススメです。



1度使っただけでしまっており、箱、ケーブルなど付属品は全てあります。





種類...キーボード



キーボード配列···英語



キーボード/サイズ···テンキーレス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール