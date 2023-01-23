『【最終】Apple AirPods (第3世代) MagSafe充電ケース付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 05時 32分に出品され04月21日 05時 32分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【10/31まで】



2024年妻の分と購入しましたがBOSEの方が使いやすいため断捨離として出品します。プチプチに巻いて発送させていただきます。外装が少し汚れありますが使用には問題ございません。





【ブランドとモデル】

AppleのAirPods (第3世代)は、最新のワイヤレスイヤホンで、音質と快適さを兼ね備えています。



【互換性】

iOSデバイスやiPadOSデバイス、Apple Watch、Macと互換性があり、幅広いデバイスで使用可能です。



【充電ケース】

MagSafe充電ケースが付属しており、便利なワイヤレス充電が可能です。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods (第3世代)

- 型番: MME73J/A

- 互換性: iOSデバイス、iPadOSデバイス、Apple Watch、Mac

- 付属品: MagSafe充電ケース

- 特長: ワイヤレスイヤホン



ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル