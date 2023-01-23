『【特別価格】ダントン タッサーダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 02時 53分に出品され03月21日 02時 53分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントンのタッサーダウンです。

フリークスストアで購入しました。

着用回数2,3回ほどの美品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ダントン カラー: ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【特別価格】ダントン タッサーダウン