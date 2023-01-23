『OFF-WHITE オフホワイト HYPERDUNK 2017 サイズ:9【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 11時 38分に出品され04月12日 11時 38分に終了予定です。即決価格は10,120円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オフホワイト × ナイキ ザ・テン リアクトハイパーダンク2017

サイズ 9

値下げ交渉⭕️



こちら販売当初off white東京にて購入しました。

何回か履いているので使用感ありです。



付属品は写真のものが全てです。



素人検品の中古品ですので気になる方はご遠慮ください。





写真追加お気軽にお申し付けください。

値下げ交渉は希望金額を提示してください。





モデル/シリーズ...× OFFWHITE

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#ナイキ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ