『OFF-WHITE オフホワイト HYPERDUNK 2017 サイズ:9【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 11時 38分に出品され04月12日 11時 38分に終了予定です。即決価格は10,120円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|ナイキ
Nike Kyrie 7 EP バスケットボールシューズ 11
¥ 9360
Nike lebron nxxt gen AMPD EP 27cm
¥ 11050
Jordan 1 Retro High OG x Travis Scott
¥ 9750
Air Jordan 6
¥ 14820
JORDAN XXXVIII GS エアジョーダン38 バスケットシューズ
¥ 7020
Jr.エアジョーダン1high シャドウ2.0
¥ 24200
カリー 10 GIRL DAD curry 10 ガールダッド ユニコーン
¥ 16830
ASICS × ballaholic UNPRE ARS LOW
¥ 12500
Nike Ja Morant バスケットボールシューズ オレンジ
¥ 10920
NIKE BOOK 1 EP FJ4250 500
¥ 11700
エアジョーダン1MID
¥ 10075
Nike Air Jordan 1 ホワイト/パープル/ブラック 9.5
¥ 11570
ルカ1ネクストネイチャーノイズアクア
¥ 9360
ナイキ エアジョーダン12 レトロ ブラック
¥ 9360
Nike Air Jordan legacy 312 low
¥ 12675
エアジョーダン1 HI85 白✖️グレー新品未使用
¥ 17480
PUMA バスケットボールシューズ ハイカット 赤/紺／白 27.0センチ
¥ 10111
NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG LIGHT FUSION
¥ 10920
落札価格10120円
584 入札履歴
終了
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