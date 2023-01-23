『金タグ！無地！チャンピオン★灰色 M◎リバースウィーブプルオーバー★【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 52分に出品され03月15日 17時 52分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★送料無料★スピード配送(24時間以内)★

★匿名配送★美品★目無し 目なし★古着★

★アメカジ★



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ご観覧頂き、ありがとうございます^ ^

ご不明点、ご要望、セット割引などのご相談は可能な限りはご対応致しますのでお気軽にコメント頂ければ幸いです♪



こちらは90s頃販売された復刻金タグのリバースウィーブプルオーバーフーディになります^ ^



古いお品、古着になります。

目立つ様な傷、汚れなどありませんが

素人なので見落としがある可能性がございます。

神経質なお方や完璧をお求めのお方は

恐縮ですがご遠慮願います。



ブランド チャンピオン

品 番 記載なし 不明

品 質 USA 綿90% ポリエステル10%

生産国 made in USA アメリカ製

カラー 灰色 グレー GLAY

サイズ M

着 丈 62.5

身 幅 56

袖 丈 58

腕 幅 27

肩 幅 51



写真にて状態や記載の寸法をご参照、ご確認願います。



コンパクトに折りたたみ、防水処理をしっかり行い、

ゆうゆうメルカリ便にて発送予定しております。

折り皺ご了承願います。



何かあればお気軽にご相談ください^ ^

ご検討よろしくお願い致します♪



カラー···グレー

柄・デザイン···無地/ワンポイント

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 金タグ！無地！チャンピオン★灰色 M◎リバースウィーブプルオーバー★