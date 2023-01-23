『yokang ワンピース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 00時 32分に出品され05月01日 00時 32分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 沖縄発祥ファッションブランドyokang

ジャケットを羽織ってフォーマルにも。



⭐︎サイズ：フリーサイズ

頭から被るスタイル

身幅 49cm 脇下幅

着丈 107cm 後ろ首ぐり上からの長さ



平置き素人の採寸ですので若干の誤差はご了承 ください。



⭐︎素材：

表地 ポリエステル 100%

裏地なし



⭐︎状態：

中古品ということをご理解いただいた上で

ご購入をお願いします。



⭐︎その他：

・自宅にて保管しておりました。

・ペットは飼っておりません。

・喫煙者なし。

・ホームクリーニング済。



※まだまだご使用していただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



サイズ...FREE SIZE

カラー...白

柄...花柄

シルエット...ストレートワンピース

季節...オールシーズン



カラー···白



＃ヨーカン

＃yokang 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ yokang

ワンピース