『ポーターショルダーバッグ（Ｓ）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 06時 10分に出品され03月04日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポータータンカーシリーズの

ショルダーバッグです

使わなくなったので出品します



状態は写真の通りです

特に目立った汚れはないです



まだまだ使えますのでどなたかいかがですか？



中古品に理解のある方

完璧を求められる方はご遠慮下さい

お値引交渉不可



カラー...ブラック



素材...ナイロン



#ポーター

#ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーターショルダーバッグ（Ｓ）