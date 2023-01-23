『【新品】マキタ 18V 充電式クリーナ カプセル式 掃除機 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 12分に出品され04月20日 09時 12分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 吸込み仕事率 37W!

マキタ「最強」充電式クリーナ!



トリガー式カプセル仕様の大人気マキタコードレス掃除機です。(CL180FDZW）(充電器・バッテリーは別売)



●18Vならではの強力な吸引力!

・吸込み仕事率37W



●高輝度LEDライト付

・暗い現場でも快適



●「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル

・T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除

・ゴミづまり軽減&スムーズな動き!



●トリガ式スイッチ

・使いたい時にサッとスイッチON / OFFできる



●「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん

・ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ

・集じん容量650mL



●ゴミストッパ付

・ゴミのこぼれ落ちを防止する



●「すき間掃除に便利」サッシノズル付

・ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利



●パイプが抜けにくく、グラグラしない。

T型ノズルなしでも掃除がしやすい



特徴

軽量、ハイパワー

紙パック不要のカプセル式でゴミ捨て簡単

高性能フィルター

操作簡単なトリガー式

高輝度LEDライト付



セット内容



■クリーナ本体

■フィルター

■ノズル

■ストレートパイプ

■サッシ(すきま)ノズル

■取扱説明書



写真以外の物は付属なしです。



充電器とバッテリーは付属しません。



充電器とバッテリーは別途ご用意下さい。



お部屋のちょっとした掃除や車内清掃等にコードレス＆コンパクトで子供や女性でもお手軽に使えますので大変便利です。



カプセル式ですので紙パックをセットするわずらわしさがありません。



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