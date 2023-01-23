『【新品】マキタ 18V 充電式クリーナ カプセル式 掃除機 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 12分に出品され04月20日 09時 12分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
新品未使用 インビクタス ワン（軽量コードレス掃除機）
¥ 11375
Dyson V8 Origin スティッククリーナー 本体 赤 銀
¥ 12000
美品 ダイソン dyson digital slim fluffy 【SV18】
¥ 14350
iRobot ロボットクリーナー ルンバ i2 5年間保証付き
¥ 10450
新品 IROBOT ルンバ i3 ロボット掃除機 アイロボット i315060
¥ 16830
KÄRCHER 高圧洗浄機 K2 ホームキット
¥ 10530
【2021年製】 バルミューダ クリーナ コードレス掃除機 ブラック色
¥ 7722
ダイソン★コードレス掃除機★V8★ＳV10★純正バッテリーの状態良好★14
¥ 7644
BENZ様専用ケルヒャーK5プレミアムサイレントモデル/西日本60HZ地域用
¥ 23400
高圧洗浄機ケルヒャーK3 サイレント ( 60Hz )
¥ 11993
ダイソン★コードレス掃除機★V11本体★ＳV14★純正バッテリーは新品と同等★1
¥ 9620
パナソニック コードレス掃除機 MC-SB33J 2023年製
¥ 7799
ケルヒャー 高圧洗浄機 洗車
¥ 9204
新品未使用 Anker Eufy X10 Pro Omni (ロボット掃除機)
¥ 39627
Shark STEAM & SCRUB スチームクリーナー S8201JWH
¥ 4400000
ハンディクリーナー 多機能ミニ掃除機 車用掃除機
¥ 7800
ルンバ i5+ ロボット掃除機 アイロボット(IRobot) i555860
¥ 25960
Panasonic 掃除機 MC-NS10K-W
¥ 18972
落札価格7410円
418 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！