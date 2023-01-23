『新品 adidas ナイロンジャケット アウター ナイロンパーカー アディダス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 25分に出品され03月23日 08時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas（アディダス）のナイロンジャケット、ナイロンパーカー、アウターになります(^^)

サイズはメンズのMで、色はカーキ、緑です。

新品未使用のタグ付きです。

同じデザインのO（XL LL 2L）も出品していますので良かったら見てください。



H55342

AV325

定価19800円

身幅61

着丈69



左胸と後ろの縦線のプリントは虹色のように見る角度によって色が変わります。

ダウンよりも薄手のアウターですが、そこそこ厚手なので寒い時期でも着用出来ます。

両サイドにはポケットあります。

スポーツ観戦や、移動着、普段着としても着用出来るかと思います。



商品説明（ネット引用）

ブランド:adidas，アディダス

商品名:Traveer インサレーテッドジャケット / アディダス

カテゴリ:ジャケット/アウター>ブルゾン

ブランド品番:AV325

素材:リサイクルポリエステル100%（平織り）、耐久性のある撥水（DWR）コーティング

原産国:BD



質問ありましたら納得いくまで聞いてください。

他にもサッカー(アディダス、ナイキ、プーマ)やフットサル(アスレタ、スボルメ)も出していますので良かったら見てください。

コンパクトにして発送致します。洋服の折り目が付いてしまうことをご了承頂ければと思います。

記載ミスが稀にありますので、気になる事があればコメントにてご質問下さい。



#長袖 #アウター #ナイロンパーカー

#ナイロンジャケット #ウェア #練習着 #移動着 #パーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

adidas

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