『2008年製リボンハートジャンパースカート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 51分に出品され03月24日 03時 51分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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綿のベビーピンクにハートの白レースがあしらわれたデザインです♡

2008年製でかなり古いので、

経年劣化などご理解いただけるかたのみご検討ください。

両袖周り、スカートなど目立ちにくい程度ですが汚れがあります。



カラー···ピンク



柄···無地



シルエット···フレア



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ベイビーザスターズシャインブライト

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 2008年製リボンハートジャンパースカート