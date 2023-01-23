『SONY BRAVIA 43V型 ジャンク品 Blu-rayレコーダーセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 53分に出品され04月20日 20時 53分に終了予定です。即決価格は29,200円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終です。

11/25には出品取り下げます。

タイムセール中です。





テレビはジャンク品になります。

12枚目の画像の感じですが画面に線が入ってます。



他に異常はありません。

内部データ消去してません。







【高画質4K映像】

SONYのKJ-43X8000Eは、4K解像度（3840x2160）をサポートし、鮮明で美しい映像体験を提供します。映画やゲームを高画質で楽しむことができます。



【省エネ設計】

消費電力は131Wと省エネ設計で、長時間の視聴でも安心です。エコ意識の高い方にもおすすめです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアにもマッチします。リビングや寝室に最適なアイテムです。



『テレビ』



- ブランド: SONY BRAVIA

- モデル名: KJ-43X8000E

- 製造年: 2018年

- 消費電力: 131W

- 画面サイズ: 43インチ

- 解像度: 4K (3840x2160)

- 重量: 19.5kg



『Blu-rayレコーダー』



- ブランド: SONY

- モデル名: BDZ-ZW2700

- 製造年: 2018年

同時録画可能番組数···2番組

HDD容量···2TB 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー