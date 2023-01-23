『ARCTERYX Emblem Fleece hoody パーカー XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 34分に出品され03月11日 03時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ XL

カラー Black

状態 2回程着用しました。



着丈 71cm

身幅 69cm

肩幅 54cm

袖丈 66cm

素人採寸ですのであくまで参考程度にお考え下さい。



返金 返品 取り置き不可

偽物とすり替え防止の為返品

不可です。ご了承下さい。



他、コメントでどうぞ。

よろしくお願いします。



アークテリクスの他のモデルも出品しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ARCTERYX

Emblem

Fleece

hoody

パーカー

XL