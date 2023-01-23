『★美品★Fenderアコースティックベース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 17時 08分に出品され04月20日 17時 08分に終了予定です。即決価格は17,556円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンダー
Darkglass Electronics VINTAGE ULTRA v1
¥ 19950
Killer Dagger キラー ダガー TAIJI モデル沢田泰司 ベース
¥ 15000
おおもり様専用
¥ 17600
Fodera NYC Empire 70 5st (5弦ベース)
¥ 210600
MUSICMAN STINGRAY4 1999
¥ 53723
OKKO BASSTARD 美品
¥ 34068
【中古】EBS Multicomp
¥ 9750
Zahnrad 4000pre ブースター バッファ
¥ 18170
Coolz ZJB-M1R 3TS
¥ 17408
EBS MultiComp ベースエフェクター
¥ 9360
mayones fretless bass フレットレス ベース
¥ 187920
ベースアンプ Blackstar UNITY BASS U60
¥ 11500
【TRACE ELLIOT】ELF ベースアンプヘッド 200W 中古美品
¥ 19900
Roland MICRO CUBE BASS RX
¥ 9685
G&L tribute L2500 MIJ フジゲン製
¥ 39600
Squier by Fender Classic Vibe Bass VI
¥ 23320
【②】SELDER ジャズベース シースルーグリーン セルダー
¥ 9677
fender jazz bass hybrid II
¥ 38220
落札価格17556円
729 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！