『TORY BURCH トリーバーチ ショルダーバッグ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 52分に出品され03月17日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,775円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トリーバーチ ショルダーバッグ

色味はブラックになります。

目立った傷汚れはありませんが、写真4枚目の通り

ファスナー部分の塗装剥がれ？があります。



まだまだ使えるので是非！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TORY

BURCH

トリーバーチ ショルダーバッグ ブラック