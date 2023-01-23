『70s Walls cotton duck work jacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 02時 01分に出品され05月08日 02時 01分に終了予定です。即決価格は10,517円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ワーク #デトロイトジャケット



70年以上の歴史を誇る米国の老舗ワークウエアブランド「ウォールズ」。



1930年代後半、ジョージ・ウォールズ氏がテキサス州ダラスで開いた小売店がその始まり。



第二次大戦が終わると、ワークウエアの製造を開始します。



こちらは裏地ブランケットのウォールズのダックジャケット。



襟元はコーデュロイで、カーハートのデトロイトジャケットにも似たシルエットです。



程よく使い込まれたリアルワークの雰囲気が抜群で、ダメージめアジと言った古着らしい一着。



是非この機会にご検討ください





古着 used vintage







●サイズ 【L-R】





着丈 60.5㎝

身幅 60㎝

肩幅 50.5㎝

袖丈 58㎝





【ダメージ】





古着特有の着用感あり





上記はいずれもヴィンテージの味として

見て頂けるものと思います。



古着慣れされた方なら問題無いコンディションです。



画像にてよくご確認をお願い致します。





古着屋、Tシャツ、シャツ、USA、80s、70s、ミリタリー、チャンピオン、カーハート、ステューシー、カバーオール 、ベスト、ラルフローレン、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆



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※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください

※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。





ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。





―ご購入後一

お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。





上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。







#yu24111316

☆在庫の有無コメントください☆



☆基本発送方法は基本的にメルカリ便です。



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#moka





#古着屋

#ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウォールズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

Walls

cotton

duck

work

jacket