『美品⭐︎ロンシャン トートバッグ プリアージュ 大容量 XLサイズ 折りたたみ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 33分に出品され03月25日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,558円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎アイテム⚫︎

ロンシャン ボストンバッグ

LONGCHAMP LE PLIAGE TYPE XL

プリアージュ トラベルバッグ

テール TERRE

オープンポケット×1



長年愛され続けている「ル プリアージュ」ラインのトラベルバッグ。



無地 軽い ロゴ ワンポイント 折りたたみ 旅行 リサイクル サステナブル 大容量 軽量 大型 出張 30L シンプル カジュアル エレガント 防災グッズ



⚫︎サイズ⚫

XLサイズ

約 H39×W68×D23 (単位cm)

折りたたみ時(ハンドルを除く)：約 H13×W26×D4 (単位cm)

ハンドル高さ：約 9cm



⚫︎状態⚫︎

角スレもなく

非常にキレイなお品です＾＾



⚫︎カラー⚫︎

オリーブ

グリーン

カーキ

ブラウン



⚫︎素材⚫︎

本体：キャンバス

トリミング：レザー



⚫︎配送⚫︎

簡易放送にて1〜2日程度で発送いたします。

土日は発送が出来ないことがあります。

お急ぎの場合はご相談ください。



⚫︎出品コメント⚫︎

引越し前後で断捨離を進めています。

家で使わなくなったもの、キッズ服、レディース服など出品中です！

基本的に自宅の中古品ですので中古品に理解いただき、完璧を求められる方はご遠慮ください。

喫煙者、ペットおりません。



⚫︎フォロー割⚫︎

フォローしてくださった方は200円お値引き致します。

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⚫︎おまとめ買いの方⚫︎

まとめてご購入の方は全体合計から200円お値引きさせて頂きます。

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（単品購入の場合はお値引き出来ない場合があります）



#kinokoのレディース服

#buyee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品⭐︎ロンシャン

トートバッグ

プリアージュ

大容量

XLサイズ

折りたたみ