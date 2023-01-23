『【即】1PIU1UGUALE3 BLACK NEXT WRAP HOODED【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 14分に出品され04月01日 18時 14分に終了予定です。即決価格は27,885円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リッツカールトンなどにも出店する日本を代表するラグジュアリーブランド

1piu1uguale3

と

ハイクラスな大人が愛読する

LEON

がタッグを組んで生み出した即完売の中綿ラップコートです。



とにかく軽く、そして想像以上の暖かさで快適かつスマートでラグジュアリーなコーデになります。

私は黒のハイゲージニットの上にこれを着て大体は大丈夫でした。

やはり細身のパンツがおすすめで、ブラックのワントーンでまとめていただくと本当にかっこいい。



本当は欲しかったけれど手に入らなかったという方もいらっしゃると思います。



ぜひこの機会に！



目立つ傷や汚れはございません。



サイズ:5(L)

着丈90cm

身幅56cm

肩幅46cm

袖丈66cm



以下公式より引用



NEXT WRAP HOODED COAT

定番のWRAP NECK HOOD COAT

の基本的なディテールはそのままにし、

中綿にはインビスタ社が開発した保温

性化学繊維である「THERMOLI

TE(サーモライト)中綿」を使用。

中空繊維が空気を閉じ込めて、

高い断熱効果を発揮してくれます。

ダウンに勝るとも劣らない暖かさに加

えて抜群の軽さを誇るラップコートは、

着膨れや重量感が出過ぎないよう

に軽量化された細見えコートです。

袖口にはリブを付ける事で風の侵

入を防ぎ防寒性を高めています。

また水にも強い撥水効果のある素材を採

用することで急な雨や雪にも対応できます。

フロントには1PIU1UGUALE3オリジ

ナルのZIPPER最高級ビスロンを採用。

随所にまでブランドのこだわ

りが詰まった仕上がりです。



MODEL -モデル

着用サイズ Ⅴ(L)

H:185 B:97 W:85 H:93

カラー:ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【即完売】1PIU1UGUALE3

BLACK

NEXT

WRAP

HOODED