『Sasquatchfabrix LEATHER HELMET BAG 24AW【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 01時 48分に出品され04月12日 01時 48分に終了予定です。即決価格は15,750円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sasquatchfabrix LEATHER HELMET BAG 24AW



牛革



キメ細かい上品な牛革を使用したハンドルバッグです。

愛らしい丸みのあるシルエットが特徴です。

マチはなく中に物を入れて口を絞った際に出る独特なフォルムがポイント。

フロントにはメインポケットとは別のポケットもございます。



レザーバッグ

トラックジャケット

トラックパンツ

ジャージ

サスクワッチファブリックス

yohjiyamamoto

コムデギャルソン

needles

ニードルス

supreme

unused

masu

SUNSEA

シュプリーム

stussy

comoli

AURALEE

nike

エンダースキーマ

ennoy

スタイリスト私物



カラー···ブラック



素材···本革



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サスクワァッチファブリックス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Sasquatchfabrix

LEATHER

HELMET

BAG

24AW