『Supreme x The North Face Crewneck Khaki【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 23分に出品され03月11日 06時 23分に終了予定です。即決価格は21,750円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme x The North Face Crewneck シュプリーム



新品未使用



サイズ

XXL



激レア

カラー

サイズ



カラー

Khaki



24ss シュプリーム ノースフェイス



カラー···ベージュ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

x

The

North

Face

Crewneck

Khaki