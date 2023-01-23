『Kirime Skate Bell Hat Paisley Patchwork【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 01分に出品され03月26日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kirime Skate Bell Hat Paisley Patchwork キリメ ハット 帽子 スケート ペイズリー パッチワーク です。



ペイズリー柄のパッチワーク生地の使用したベルハットになります。



Made in Japan

職人の手によって1つ1つ作り上げた、

国産のオリジナルベルハットになります。



スケート時に気になる頭周りのサイズを

内蔵されている調節ベルトでサイズを調整する事が可能です。



柄は1点1点異なりますので、4枚目の画像にてご確認ください。



状態は新品です。



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Kirime

Skate

Bell

Hat

Paisley

Patchwork