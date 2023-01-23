『CHANEL ベージュ ミニバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 01時 22分に出品され04月27日 01時 22分に終了予定です。即決価格は236,500円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

このCHANELのミニバッグは、上質なレザーを使用し、エレガントなキルティングデザインが特徴です。どんなスタイルにもマッチし、特別な場面でも活躍します。



【使いやすさ】

コンパクトなサイズでありながら、必要な小物をしっかり収納できます。チェーンは取り外し可能で、クラッチバッグとしても使用可能です。



【贈り物にも最適】

特別な人への贈り物や自分へのご褒美としても最適です。CHANELのアイテムは、長く愛用できる価値があります。



- ブランド: CHANEL

- 色: ベージュ

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

裏面: 無地



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



シャネル/スキン/素材···ラムスキン



シャネル/持ち手···チェーンショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL



ベージュ

ミニバッグ