『✨廃盤 美品✨ 土屋鞄 ディアリオ トールトート 肩掛け A4可 レザー 茶【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 27分に出品され03月03日 17時 27分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ブランド



土屋鞄 ツチヤカバン





◆アイテム



希少 激レア ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 肩掛け 手提げ 手持ち ディアリオ トールトート A4可 PC可 大容量 レザー 本革 チャーム 型押し 刻印 ゴールド金具 ステッチ ブラウン 茶



※付属品：チャーム

（記載の無い小物は付属致しません）





◆サイズ



縦 ：約34

横 ：約33

マチ ：約11

ハンドル高さ：約23



内側 ：オープンタイプ×1

：ファスナータイプ×1



※平置きの実寸（cm）となります。

多少の誤差は予めご了承ください。





◆商品状態



多少の使用感はございますが、

特に目立った傷や大きな汚れ等は無く

中古品としては美品コンディションです☺︎



※中古品、ということをご理解下さい。

※保管状態により細かな傷が

付いている可能性があります。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、

写真でよくご確認をお願い致します。

ご不明点ございましたらお気軽にご連絡下さい☺︎





◆カラー



ブラウン 茶





◆素材



レザー 本革





◆購入元



大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品（鑑定済）





◆発送・梱包



"全商品送料無料"

"即日〜2日以内"の発送

"簡易梱包"での発送





◆取引注意点



※取引詳細はプロフィールを

ご確認ください。





その他メンズ、レディース、ブランド品販売を

してますので、是非チェックしてください☺︎



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管理番号 KJ-0385 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨廃盤

美品✨

土屋鞄

ディアリオ

トールトート

肩掛け

A4可

レザー

茶