『Yuko様専用 MARY QUANT 2WAYミニショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 19時 03分に出品され05月05日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終お値下げいたしました。即購入可能です。

【デザイン】

このMARY QUANTのショルダーバッグは、ベージュとブラックのコンビネーションが特徴で、フロントには可愛らしい花のデザインが施されています。キルティング加工が施された合皮素材で、上品さと耐久性を兼ね備えています。



【機能性】

2WAY仕様で、ショルダーストラップは取り外し可能です。内側にはポケットが1つ、外側にもポケットがあり、収納力が高く、使い勝手も良好です。



【サイズと重量】

コンパクトなサイズ感で、H14×W17×D7 cm、重量は360gと軽量です。日常使いやお出かけにぴったりのアイテムです。



- ブランド: MARY QUANT

- 色: ベージュ、ブラック

- 素材: 合皮

- サイズ: H14×W17×D7 cm

- 重量: 360g

- ポケット: 内ポケット×1、外ポケット×1

- 型番: 223-813807



半年ほど前に購入し、一度数時間のみ使用しました。とても可愛いデザインなのですが、好きな系統が変わったのでお譲りいたします。保存袋に入れて保管してたので新品同様に綺麗な状態です。



発送の際は型崩れしないようにカバンの中に詰め物をして、雨に濡れないようにビニール袋も使って梱包させていただきます。



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Yuko様専用 MARY

QUANT

2WAYミニショルダーバッグ