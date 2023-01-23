『ポーター PORTER 黒 ビジネスリュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 29分に出品され03月28日 21時 29分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 主人が使用していた物です。

生活スタイルが変わり、使用していないため

出品します。



現在の定価 44000円ほど。

1年ほどビジネス用として使用しました。

写真に写っているものが全てです。

素人目線での状態確認です。

見落としがある場合がございます。

ほつれや変色等なし、毛玉、傷、ペンの跡のようなものがあり、写真に記載しました。



クローゼットにて大切に保管していた品です。

ペット、喫煙者はおりません。

クローゼットの匂いなど含めまして、

中古品にご理解いただける方にお譲りします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター PORTER

黒

ビジネスリュック