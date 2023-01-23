『美品✨ PORTER ポーターフリースタイル ショルダーバッグ 大容量 A4収納【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 12時 08分に出品され05月05日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^。^)

こちらの商品は、PORTERのフリースタイル 三日月ショルダーバッグです！





以下が商品の説明になります。



●ブランド

PORTER ポーター 吉田カバン



●アイテム

三日月ショルダーバッグ



●サイズ

タテ 約30cm

ヨコ 約40cm

マチ 約13cm

ショルダー 約115cm（調整可能



●商品状態

中古品になりますが画像の通り使用感少なく美品となります♪



●定価

31900円



●備考

気になる写真の詳細やサイズ感など何か分からないことがありましたらお気軽にお声掛けください(^。^)



値下げ交渉応じます！



美品 フリースタイル 大容量 A4 斜め掛け

ショルダーバッグ クロスボディ ななめ掛け

ナナメ掛け メンズバッグ 通勤 通学 ハーフムーン



カラー···ブラウン



モデル名···フリースタイル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ PORTER

ポーターフリースタイル

ショルダーバッグ

大容量

A4収納