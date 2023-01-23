『新品未使用Polene ポレーヌ CYMEレディース トートバッグ 大【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 03時 50分に出品され03月13日 03時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Polene ポレーヌ CYMEレディース トートバッグ 大

バックパックは高品質最上層本革バッグ素材は柔らかな肌触りがして、耐久性があり、頑丈で簡単に損傷しません。気軽くて、実用です。



寸法：32x38x17

ポケットの寸法：22.5×13㎝

ショートショルダーストラップ：40㎝

ロングショルダーストラップ：60㎝

素材: レザー

人気の要素: 変形可能

取り外し可能なジッパーつきポーチ



並行輸入品 保存袋/タグ付き。



撮影状況やご利用画面の発色具合により、実際の商品と色味や素材感が異なる場合がございます。



トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。直営店店頭での購入をお勧めします.ご理解下さる方のみご検討お願いします。" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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