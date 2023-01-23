『新品未使用Polene ポレーヌ CYMEレディース トートバッグ 大【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 03時 50分に出品され03月13日 03時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格9360円
752 入札履歴
終了
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