『ホリデイ holiday ケーブル カーディガン ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 30分に出品され03月09日 22時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CABLEKNIT CARDIGAN ケーブルニットカーディガン、裾付近に毛玉がございます。

こちらでお譲りしていただきましたが、

着用の出番がないため出品します。

多少の使用感がございますが、着用に差し支えるような汚れやダメージはございません。



お値下げ不可とさせていただきます。

ネイビー

肩幅 51 身幅 42 袖丈 61 着丈 49 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ホリデイ holiday

ケーブル

カーディガン

ネイビー