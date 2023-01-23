『《90年代当時物》スターター×エヌエフエル 青☆ナイロンジャケット L 刺繍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 34分に出品され03月25日 19時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある商品の中からシュエットの古着倉庫を閲覧いただきまして誠にありがとうございます(*^o^*)



#シュエット古着



こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます！



また、お得なフォロー割引きしております！



◎簡単2ステップ◎



①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝えて下さい



たったこれだけです！



★フォロー@で割引/★

お買い物合計金額が

4999以上で300OFF

9999以上で600OFF

14999以上で5%OFF

19999以上で7%OFF



お値引き致しますので是非ご利用下さい(˃̵ᴗ˂̵)

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！



★おまとめ割引もはじめました(^-^)

おまとめ買いで更にお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい(o^^o)



★即購入大歓迎です^_^

★対応は迅速に行います！



●商品名

スターター×エヌエフエルのナイロンパーカーです☺︎



●ポイント

・刺繍ロゴ

・全刺繍

・ビッグロゴ(デカロゴ)

・ダラスカウボーイズ



古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入らないので、ご購入はお早めにどうぞ！



●特徴

90s(90s)

ハーフジップ

厚手生地

ゆるダボ



●カラー

ブルー(青)

レッド(赤)

グレー(灰)

ホワイト(白)



●サイズ

L

(着丈74.0cm、身幅70.0cm、肩幅60.2cm、袖丈67.0cm)



●素材

本体 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

綿 ポリエステル100%



●状態 中古

使用感はそれなりにございますが、古着の良い味が出ています♪その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^。^)



デッドストック、新品商品以外は全てクリ－ニング済みです！



ヴィンテージ(ビンテージ)古着がお好きな方、是非どうぞ！



#シュエット古着



お客様との素敵なご縁に感謝します★

商品続々出品してますので、あなただけの素敵な一枚を見つけてくださいね♪

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



hr901 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スターター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 《90年代当時物》スターター×エヌエフエル

青☆ナイロンジャケット

L

刺繍