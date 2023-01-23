『NIKE AIR JORDAN UNIONユニオンプルオーバースウェットパーカ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 23分に出品され03月07日 06時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド】 NIKE（ナイキ）

(07) 23SSUNION AIR JORDAN UNION FLC HOODIE I

ニオンプルオーバースウェット パーカーブルーDV7334-

496

【対象】メンズ

【表記サイズ】 XL

【実寸】着丈：73.5センチ 身幅：65センチ 肩幅：57センチ

袖丈：69センチ

【素材表記】画像参照

【原産国】中国製

【カラー】ブルー



フードの首まわりに少し色落ちがありますので画像で確認お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

AIR

JORDAN

UNIONユニオンプルオーバースウェットパーカ