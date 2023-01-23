『90s USA製JAMS WORLD ナイロンジャケット Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 22分に出品され03月11日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s

USA製

JAMS WORLD

ジェームスワールド

ナイロンジャケット

ナイロンジャンパー

マルチカラー

Mサイズ表記

実寸サイズご確認下さい。



めちゃくちゃカッコイイです。

アロハシャツも最高ですが、ナイロンジャンパーも最高です。

所々シミ汚れあり。画像ご確認下さい。

これからもガンガン着用して頂けます。



【ユニークなデザイン】

鮮やかな色使いが特徴のJAMS WORLDのナイロンジャケット。ピンク、オレンジ、緑、紫の組み合わせが目を引き、カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: JAMS WORLD

- 色: ピンク, オレンジ, 緑, 紫

- サイズ: M

- デザイン: HONOLULUプリント



ご覧いただきありがとうございます。



着丈63cm

身幅 62.5cm

袖丈 57.5cm

素人採寸のため、多少の誤差はお許し下さい。



古着、ヴィンテージ古着にご理解のある方のみ

ご購入宜しくお願いいたします。



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UCLA

YALE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

USA製JAMS

WORLD

ナイロンジャケット

Mサイズ