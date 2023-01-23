『90s wu-wear sweat wutangclan【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 10時 14分に出品され04月09日 10時 14分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウータンクランのアパレルウーウェアのスウェットです。

生地がとても厚く着心地良いです。

配色もかっこいいです

首元が締まっていてモノがめちゃいいです



身幅···55cm

着丈···72cm



wutang clan 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

wu-wear

sweat

wutangclan