『Heaven by Marc Jacobs froggy work shirts【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 22分に出品され03月05日 23時 22分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入してから1度しか着用していない為、ダメージは少なく状態は良好です。



サイズはXSになります。

着丈は約70cmで、身幅は約52cmです。

素人寸法の為誤差はご了承下さい。



質問等ございましたら、お気軽に宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Heaven

by

Marc

Jacobs

froggy

work

shirts