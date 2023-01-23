『glogangジップパーカー M 現地購入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 12分に出品され03月17日 17時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカで購入しました。

数回着用後、自宅保管。状態良好です。

値下げ不可です。





カラー···ピンク



素人寸法

肩幅···48cm

身幅···53cm

袖丈···63cm

着丈···62cm



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ glogangジップパーカー

M

現地購入品