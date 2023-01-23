『ダントン／ウールフランネル テーパードイージーパンツ チェック柄トラッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 17時 41分に出品され05月08日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▽アイテム

ダントン



裾に向かってテーパードがかかった、ゆったりシルエットのイージーパンツです。



ふっくらしとしたフランネルウール生地で仕立てられてぃす。

足のラインを拾わないので、体型をカバーしつつもすっきりバランスの良いシルエットです♩



バックポケットにあしらわれたブランドワッペンがさりげないアクセントになります。



着丈や身幅は写真にてご確認くださいませ。



※同シリーズの柄違いも出品しています。













▽カラー

グレー

ダークブルー など











▽サイズ

表記サイズ 36

※着丈や身幅は写真にてご確認くださいませ。











▽ディテール

裏地なし

ウエストゴム入り













▽状態

2~3回程度の着用です。目立つ汚れやダメージはありません。



※検品はしておりますが中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨ご理解いただけない方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。













▽発送

ゆうパケットポスト







よろしくお願いいたします*



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ビアズリー ネストローブ ツムグ パドカレ grin リンネル メゾンドソイル グランママドーターパラスパレス ヒューマンウーマン ダナファヌル ミズイロインド スタンプアンドダイアリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ ダントン／ウールフランネル

テーパードイージーパンツ

チェック柄トラッド