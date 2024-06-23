『【新品・未使用】GLIDiC TW-5300 ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 16時 18分に出品され03月04日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GLIDiC TW-5300【定価19872円】

2024.06.23にプレゼントで頂きましたが使用しない為出品します。



神フィットな次世代のスタンダードモデル

・カナルワークス監修＋8サイズのイヤーピース

・Hybrid ANC機能

・外音取り込み機能

・低音重視モード

・通話時のノイズリダクション

・低遅延モード

・除菌シートOK 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グライディック