『エトロ コットンポプリンペイズリーシャツ 41SIZE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 17時 24分に出品され03月27日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - デザイン: ペイズリー柄

- 色: ダークブルー

- スタイル: 長袖シャツ

- ブランド: エトロ





着丈 80

身幅 56

袖丈 肩山から50

肩幅 50



素材

コットンポプリン 100



ご覧いただきありがとうございます。



ETROよりスリムフィット ペイズリープリント コットンポプリン シャツのご紹介です。



エトロは、ペイズリーがボヘミアン セットに

受け入れられるようになった 1968 年に設立されました。



こちらのシャツはハリのあるコットンポプリンを使用しイタリアで仕立てられ、

以来ブランドの定番となっている同じモチーフがプリントされています。

ジャケットのインナーとしてもアクセントになりとても素敵です。



左背中部分に敗れありますが、補修していて着用時は目立ちません。（お写真ご参考ください。）

袖詰めをしています。



カラー...ブラック ブルー



☆他のサイトにも出品していますので、在庫確認のコメントいただけると幸いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エトロ コットンポプリンペイズリーシャツ 41SIZE