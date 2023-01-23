『CANON キヤノン PowerShot SX720 HS【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 17時 03分に出品され04月23日 17時 03分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANON キヤノン PowerShot SX720 HS 光学40倍





中古動作品



訳あり

電源オンの際

レンズのカバーが開かないです。指で少し触ると開きます。

オフの際も完全に閉じません。

2〜4枚目

その為一応ジャンク品として出品致します。



まだ経年のスレ、汚れ等あるので、状態は必ず写真でご確認ください。



※付属品：本体のみ。

充電器やバッテリーなど付属品は一切付属致しません。(写真の物のみになります)



★ 専門家ではないため、外観の状態は素人確認になります。しっかりチェックしているつもりですが、見落としがある可能性がありますので、ご理解いただける方のみ購入お願いします。



★★ 商品の詳細と写真を必ずご確認お願いします。ジャンク品の為購入後のクレームや返品は対応できませんので気になる点はコメントにて確認をお願いします。上記のような状態であることをご理解の上、ご購入の方よろしくお願い致します。

アルコール除菌・清掃をした上で出品しています。



★中古品ですので、神経質な方・完品をお求めの方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。



CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 1/2.3 型

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

光学ズームクラス別: 9.5倍以上

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔・笑顔認識機能













その他特徴···オールドコンデジ



その他特徴···オールドコンデジ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし