『価格交渉可 美品ミラショーンクロコダイルバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 59分に出品され03月29日 22時 59分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミラショーンクロコダイルバック





ミラショーンのワニ革バックになります。

表と裏がワニ革で、持ち手、側面、底は牛革になります。７年程前にソウルのロッテデパートで購入しました。当時7万円位でした。

一度息子の入学式で持ちました。とても綺麗なお品物だと思います。

息子達も卒業し、改まった席にも出る事が無くなりましたので、いかがですか。



サイズ

横28センチ

縦17センチ

マチ10センチ

ハンドル立ち上がり 30センチ



#クロコダイル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ミラショーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 価格交渉可 美品ミラショーンクロコダイルバック