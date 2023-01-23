『schott ウエスタン USA製 レザーベスト ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 02時 32分に出品され04月06日 02時 32分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で購入しましたが2回しか着用していません！

かなり綺麗な状態です！



身幅 47.5 ㎝

着丈 57 ㎝



サイズ M



カラー ブラウン



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アメカジ レザー ベスト レザージャケット

ウエスタン 70s 古着 ヴィンテージ ショット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ schott

ウエスタン USA製

レザーベスト ブラウン