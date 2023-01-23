『新品 マリメッコMarimekkoウニッコUnikko 大きめトートバック【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 06時 29分に出品され05月05日 06時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィンランドにて購入。



サイズ 約56×36×17



カラー 蒼墨×ネイビー×赤



プロフ必読！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

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バッグ タグ 新品 マリメッコMarimekkoウニッコUnikko 大きめトートバック