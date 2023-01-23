『新品未開封♡ Darich キルティングスクエアミニバッグ アイボリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 21分に出品され03月23日 09時 21分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Darich ダーリッチ



キルティングスクエアミニバッグ アイボリー



新品未開封のお品物です。



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爆発的大人気商品が新色を加えて今季も登場します！



Darichらしさ溢れるぷっくりとしたキルティングデザインが一目で可愛いアイテム！

小ぶりながらマチがあるので荷物も入り機能性にも優れているのが嬉しいポイントとなっております♪



何色でも欲しくなる豊富なときめくカラー展開も魅力の一つです♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダーリッチ

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レディース

バッグ タグ 新品未開封♡

Darich

キルティングスクエアミニバッグ アイボリー