『大人気!! ノースフェイス リアビューフルジップ フーディ 入手困難 ケルプタン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 01時 12分に出品され03月26日 01時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても可愛いです!!



THE NORTH FACE (ノースフェイス) Rearview Full Zip Hoodie（リアビューフルジップフーディ）



大人気モデル!!



即購入️⭕️



入手困難

神カラー 希少 ケルプタン

ベージュ系



貴重なサイズ XL

品番 11530



カラーは、大人気ケルプタン!!

とてもオシャレな色味です。



お探しの方、是非メルカリにてこの機会に!!



なかなか出回ることがないと思います、このカラー、サイズ、コンディションなど欲しくて探してもほとんどありません。

見つけた時に、是非メルカリにて、この機会に!!



数回使用、比較的綺麗ですが、新品ではないので、神経質な方などは、お控え下さい。





よろしくお願いします。



数年前に、入手困難品でプレ値で、メルカリで28000円で買っています。



着画はイメージ画像です。





袖丈...長袖



タイプ...ジップアップ



カラー...ベージュ



他にもノースフェイス パーカー出品しております。



カラー...ベージュ



タイプ...ジップアップ



柄・デザイン...刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 大人気!!

ノースフェイス

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