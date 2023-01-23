『【国内正規品】ZIWI エアドライ ドッグフード ベニソン 1kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 00時 04分に出品され04月14日 00時 04分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価:18,260円



賞味期限:2026年3月





原材料・成分

生肉・内臓・魚介類…96%（ベニソン生肉、ベニソントライプ生肉、ベニソンハート生肉、ベニソンラング生肉、ベニソンレバー生肉、ベニソンキドニー生肉、ニュージーランド緑イ貝、ベニソンボーン） レシチン、イヌリン（チコリ由来）、乾燥海草 ミネラル類（リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、セレン酵母） 海塩、パセリ 酸化防止剤（クエン酸、天然ミックストコフェロール/ビタミンE) ビタミン類（E、チアミン硝酸塩、D3、葉酸）



使用方法

※1日の食事量は左記の表を目安に、気候や愛犬の年齢、運動量に合わせて調整してください。子犬、妊娠・授乳期の母犬：給与量の約2倍量を、1日2～3回に分けて与えてください（胎児及び授乳中の子犬の頭数等により変わります）。従来のフードから切り替える場合は、5日間ほどかけてゆっくりと移行することで、胃の不調を防ぐことができます。愛犬の健康のために常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。



●原産国：ニュージーランド



●粒サイズ：約15mm×14mm



犬用ドライフード（オールライフステージ総合栄養食/エアドライフード）

肉原材料を増量! 新鮮な生肉、内臓、緑イガイを96%配合。エアドライ製法でつくられたノーグレインフード。必要な栄養成分を肉原材料から自然に摂取できます。肉と内臓中心のシンプルなレシピで原材料を制限しているためアレルギー対応食としてもお勧め。残りの4%は栄養バランスを調整するために最低限の炭水化物やミネラル、ビタミン類を使用しています。

ニュージーランドの草原で、牧草を食べて自然放牧で育ったグラスフェッドビーフ(牧草牛)を使用。グラスフェッドビーフは、グレインフェッドビーフ(穀物牛)に比べて、低脂肪、低コレステロールで、オメガ3脂肪酸、βカロチン、ビタミンC、E、カルシウム、カリウムなどのミネラルも豊富です。ビーフ生肉のほかに、生レバー、生キドニー、生ハート、生トライプ、生ラングなどの内臓をバランスよく配合しています。

【エアドライ製法とは】

低温でじっくり乾燥させる製法。生の食材が持つ栄養素が損なわれるのを最低限に抑えるため生肉食に近い栄養価を摂取できます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジウィ