『ambie sound earcuffs Bluetooth骨伝導イヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 06分に出品され03月15日 14時 06分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封未使用品です。

AM-TW01/BC





【ブランドとモデル】

ambieのsound earcuffsは、ユニークなデザインと高品質な音質を提供します。特に、骨伝導技術を採用しているため、周囲の音を意識しながら音楽を楽しむことができます。



【接続と充電】

Bluetooth接続により、ワイヤレスでの快適なリスニング体験が可能です。また、USB Type-C充電に対応しているため、充電も簡単で迅速です。



【使用シーン】

日常生活や運動中でも使用しやすいデザインで、音楽や通話を楽しむことができます。特にアクティブなライフスタイルを送る方に最適です。



- ブランド: ambie

- 商品名: sound earcuffs

- 接続方式: Bluetooth

- 充電方式: USB Type-C



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用