『手彫彫刻 高品質貴重 チベット法具 天然水晶 ガンターベル 金剛鈴 七鈷杵【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 06時 39分に出品され04月14日 06時 39分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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11/10新着



現地で最新の彫刻品です。繊細彫刻の高品質の彫刻専門店での仕入れです。



この彫りの品質のサンスクリット仕様ガンターベルは最新彫刻品になります。日本では販売している方はまだ居ません(*^^*)材質はブラジル産天然本水晶になります。上部の金剛杵(バジュラ/ヴァジュラ)が七鈷杵というのも珍しいかと思います。



サイズ…5.2cm



ガンターベルは悪事災難を除く力、思念を現実化させる力、金運上昇、 皆来守護等のご利益があります。



Yフリ動画あります(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用