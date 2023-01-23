『【美品】袋帯 洒落帯 着物 カジュアル 小紋 紬などに【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 04時 52分に出品され03月26日 04時 52分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
ふりふ 浴衣単品「 椿うさぎ 」
¥ 18105
【新品 未仕立て品】 《大特価》袋帯
¥ 15522
［1185］袋帯 鳳凰花文様 唐織 金銀糸 六通 正絹 着物 黒地 逸品
¥ 13400
名古屋帯 木綿 こぎん刺し 菱刺し 総柄 八寸 K-9871
¥ 16330
【3347】着物 名古屋帯 平仕立て 紺 368㎝
¥ 8580
紬 大島紬 格子 チェック 裄66 身丈166 袖51
¥ 9126
5633◆アンティーク着物単夏着物薄物紗黒地に燕脂大胆な波粋 大正浪漫逸品 品格
¥ 9880
江戸小紋 正絹 作家物「保科信」落款あり 藍色 寄せ柄 しつけ糸付き 未使用
¥ 9204
kimonoarisa●厳選●未使用同然●夏物単衣●夏帯●絽織の洒落袋帯●441
¥ 11495
りーちゃんママさま♪ 専用でございます
¥ 21840
【新品】お仕立て上がり 振袖用 クロコ風 型押し柄 袋帯 日本製 ブラック系 黒
¥ 9984
豪華絢爛振袖フルセット・鹿の子絞り・辻が花・菊・七宝・鳳凰・藤花房・亀甲・逸品
¥ 32798
黒留袖【松に流水鶴a138】 ミセス オールシーズン 正絹 黒 M/L
¥ 13250
4k2500 袋帯 絹 浪漫 全通 金色 黒 茶色 柄物 和装 着物
¥ 8346
お振り袖一式
¥ 10920
西陣袋帯 (辻が花文様 遠州茶色系)
¥ 10530
リメイク用 有松絞り 浴衣 絞り 菊花 注染 着物 藍染 Y18 アンティーク
¥ 9359
美品 白地 染分け 薔薇 刺繍 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 53313
落札価格13450円
945 入札履歴
終了
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