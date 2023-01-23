『【美品】袋帯 洒落帯 着物 カジュアル 小紋 紬などに【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 04時 52分に出品され03月26日 04時 52分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 品名 袋帯



状態 ほぼ未使用



素材 絹



カジュアルな装いに

かっこいい六通袋帯です





↓袋帯商品一覧はコチラ

#shito_袋帯商品



【プロフィールも必読ください】



相場よりも格安の出品になります

送料込みのお値段です



実物と写真の色味の違いはご了承ください



同じ商品はありません



早い者勝ちです



コメントなしで

即購入OKです



自宅保管になります

神経質な人はお控えください



宜しくお願い致します



#着物 #アンティーク着物 #ヴィンテージ着物 #袋帯 #紬 #綿 #正絹

着物 訪問着 吉祥文様 久保田一竹 紋付袴 昭和モダン カジュアル 白無垢 準礼装 和服 織物 色留袖 大正ロマン レトロ アンティーク ヴィンテージ 花嫁 羽織 絽 黒留袖 下駄 正装 着付け 和装 紗 付下げ 草履 色無地 小千谷縮 浴衣 振袖 入学式 羽織紐 木綿 麻 打掛 卒業式 畳表 有松鳴海絞り 帯 塩瀬 卒園式 雪駄 半幅帯 縮緬 七五三 フォーマル 佐賀錦 名古屋帯 紬 産着 式典 肌着 袋帯 博多織 喪服 金蘭 御召 羅 小紋 成人式 文様 男物 結納式 綸子 夏物 結婚式 絞り 袴 お茶会 羽田登喜男 帯締 中振袖 茶道 相撲 腰紐 大振袖 羽二重 米沢織 帯板 友禅 呉服 慶事 襟芯 大島紬 日本舞踊 簪 弔事 帯枕 紋 結城紬 牛首紬 髪飾り 浅草 パーティ 伊達衿 家紋 江戸小紋 大島紬 書道 組紐 観劇 帯留 抜き紋 総絞り 華道 食事会 刺繍紋 鹿子絞り 歌舞伎 同窓会 帯揚 染め 単衣 コーリンベルト 全通 袷 帯板 身頃 足袋 身八つ口 紅型 六通 長襦袢 誂え 王朝風 裾除け 飾り紐 お宮参り 更紗 初詣 塩沢 28,0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【美品】袋帯

洒落帯

着物

カジュアル

小紋

紬などに